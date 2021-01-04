Zeynep Turan ile 2021 Oğlak burcu yıllık yorumu: Oğlak burcunu 2021 yılında sağlık ile iş ve aşk hayatında neler bekliyor?

Zeynep Turan, Oğlak burçlarını 2021 yılında bekleyenleri paylaştı. Twitter kullanıcılarının Twitburc ismiyle takip ettiği Zeynep Turan aşk, para ve sağlık açısından 2021 yılını değerlendirdi. Uzman astrolog çok önemli yorumlarda bulundu, şanslı dönemler ile dikkat edilmesi gereken noktaları belirtti. İşte 2021 Oğlak burcu yorumu sizlerle…

2021'İN EN SADAKAT ARAYANI: OĞLAK BURCU

Size duygusal anlamda ket vuranlara, emeğinize karşı değer göstermeyenlere, kalbinizi açmanıza rağmen buna beklediğiniz değeri vermeyen kişilere ''elveda'' dediğiniz bir yıla giriş yapıyorsunuz. Unutmayın, 2021'e girerken kimin kalbinin beyaz, kimin kalbinin siyah olduğunu da en iyi siz göreceksiniz. Sizin için güven ve sadakat duygusu yeni yılda güçlü bir biçimde hissettiğiniz duygular olacak. Yorucu ve keyifsiz anları ardınızda bırakmaya çalışırken yıpranmış olsanız da yeni yıl için adeta bir can suyu niteliğinde diyor gök kubbe.

Pusulanız, Kalbiniz

Yeni ilişkiler kurmaktan ve doğru bir şekilde sosyalleşmekten geri kalmayacağınız bir yıla girerken kalbinizi ağrıtan yükleri de ardınızda bırakmak isteyeceksiniz. Hayat stres yapmak için ve endişelenmek için çok kısa, ancak beklemek için ise oldukça uzun. Öyle ki güzel şeyler yaşamak için de beklemeyeceksiniz, adım atacaksınız. Gökyüzü size karşı verilen manevi desteğin artacağını işaret ederken bu desteği en doğru biçimde değerlendireceğinizin de altını çiziyor. Verilen emeklerin değerini bilmekten ve hak eden kişilere hakkını vermekten geri kalmıyorsunuz.

Birikimci Yanınız Ön Planda

14 Mayıs tarihinde şans gezegeni Jüpiter'in su burcuna geçişi hayata dair planlarınızı size hatırlatabilir. Maddi anlamda yeni alternatifler ararken yatırımlarınızı da gözden geçirmek isteyeceksiniz. Bu yıl diğer yıllarda olmadığı kadar birikimci yanınız ortaya çıkacak. 2021 yılında bir yandan güvenmek isteyecek bir yandan da güven vermek isteyeceksiniz. Hayatınız yılın ikinci yarısında hız kazanırken zamanı ve parayı doğru kullanmak konusunda sıkıntılar yaşayabilirsiniz.

İlişkisi olan bir Oğlak burcuysanız; Sevgilinizle gelecek adına güçlü adımlar atmak isteyeceksiniz.

Kalbi boş bir Oğlak burcuysanız; Karşılaşacağınız kişi daha önce hissetmediğiniz duyguları hissettirebilir size…

2021'nin İlk Dört Ayında;

Kalbinize dokunan kişilerden uzaklaşmayın

Sizi yanlış etkileyebilecek kişilerin düşüncelerine körü körüne bağlanmayın.

2021'nin İkinci Dört Ayında;

Yurtdışına çıkma planınız varsa yaz aylarını değerlendirin.

Maddi açıdan kimseye taviz vermemelisiniz.

2021'in Son Dört Ayında;