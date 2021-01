Zeynep Turan ile 2021 Yay burcu yıllık yorumu: Yay burcunu 2021 yılında sağlık ile iş ve aşk hayatında neler bekliyor?

Zeynep Turan, Yay burçlarını 2021 yılında bekleyenleri paylaştı. Twitter kullanıcılarının Twitburc ismiyle takip ettiği Zeynep Turan aşk, para ve sağlık açısından 2021 yılını değerlendirdi. Uzman astrolog çok önemli yorumlarda bulundu, şanslı dönemler ile dikkat edilmesi gereken noktaları belirtti. İşte 2021 Yay burcu yorumu sizlerle…

2021'İN EN KENDİ YOLUNU ARAYANI: YAY BURCU

Hayata dair her şeyi eğrisine doğrusuna düşündüğünüz bir yıla merhaba diyorsunuz. Ateş grubunun en detaycı burçlarından birisi olarak 2020 yılında çokça yorulan ve stresli durumlara maruz kalan zihniniz sonunda 2021 yılında rahatlayacak. Tabiri caizse derin bir oh çekmek isteyeceksiniz. Siz ki sorumluluklarınız için hem kendinizden taviz verdiniz hem de düzeninizi değiştirdiniz. Verdiğiniz emeklerin karşılığını 2021 yılında almak isteyeceksiniz. Hayata dair yol ayrımlarınızı ise bir an evvel belirlemek amacındasınız.

Boyun Eğmeyeceksiniz

Ruhunuzun hafiflemeye ne kadar da ihtiyacı var. Hem kendi işinizle hem de çevrenizdeki kişilerin ihtiyaçları ve işleriyle ilgilendiğiniz 2020 yılında size karşı beklediğiniz davranışlar gösterilmemiş olabilir. Ancak siz bu duruma takılıp, üzülen birisi değilsiniz. Daima kendi yolunuzu çizen ve rotanızı belirleyen birisiniz. 2021 yılında da yaşadığınız zorluklara rağmen kendi çizdiğiniz yolda ilerlemek, kimseye boyun eğmek istemeyeceksiniz. Zincirlerinizden kurtulduğunuz bir yıl olacak 2021…

2021 Bir Geçiş Olacak!

26 Mayıs'ta tarihinde burcunuzda gerçekleşecek Ay tutulması, hayata karşı olan bakış açınızı değiştirmekle kalmayacak, yeni fırsatlar ve yeni sürprizleri de beraberinde getirecek. Tutulmanın etkisi sizi öncelikle sosyal yaşamınız bazında etkileyecek. İş ortamınızda iletişime kapalı tavrınız ön plana çıkarken, evinizin dışında arkadaşlarınızla vakit geçirmek istemeyebilirsiniz. 2021 sizin için bir geçiş yılı misali. Bu geçişte hem olgunluk kazanacak hem de kendinizi geliştireceksiniz. Yapmakta usta olduğunuz şeyi; yani kendi yolunuzu çizmeyi de ihmal etmeyeceksiniz.

İlişkisi olan bir Yay burcuysanız; Yuvanızda yaşadığınız git gelli ruh hallerini ardınızda bırakmak için, eşinizle radikal kararlara varabilirsiniz.

Kalbi boş bir Yay burcuysanız; Size kalben değer vermeyen kişileri hayatınızdan çıkarırken hayatınızı birleştireceğiniz kişiyle bu yıl tanışacaksınız.

2021'nin İlk Dört Ayında;

Dünya özgürlüğe kavuşurken, seyahatleri artan burçlar arasında ilklerdesiniz.

Özgüveninizi toparlıyor, geçmişi kabullenip arkada bırakmaya başlıyorsunuz.

2021'nin İkinci Dört Ayında;

İsteseniz de yılın bu aylarında rutininizde kalamıyorsunuz. Sürprizlerle ve ani gelişmelerle dolu aylar…

Mayıs ayında ailenizle ilgili önemli sırlar ifşa olabilir, kimseyle paylaşmayın.

2021'in Son Dört Ayında;