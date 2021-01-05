1 aydır kayıp genç her yerde aranıyor

Kocaeli Karamürsel İlçesinde, 10 Ekim tarihinde bir tersanede çalışmaya başlayan 22 yaşındaki Serdest Nur Şimşek, 7 Aralık tarihinde adeta sırra kadem basarak ortadan kayboldu. Yakınları yaklaşık bir aydır gençten haber alamazken Şimşek'in 1 Aralık'ta internet üzerinden siyanür satın aldığı öğrenildi.

HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUZ

Kayıp gencin Batman'da yaşayan amcası Umut Şimşek, son olarak 7 Aralık'ta telefonla kız kardeşi ile görüşen yeğeninden bir daha haber alamadıklarını ifade ederek "1 Aralık'ta internet üzerinden bir firmadan 21 TL ödeyerek siyanür siparişi vermiş. Siyanür 4 Aralık tarihinde kendisine teslim edilmiş. Aynı tarihte tüm eşyalarını Batman'daki kız kardeşine kargoyla göndermiş.

7 Aralık'ta ise çalıştığı işyerinden ve kaldığı pansiyondan çıkış yapmış. Kendisinden 7 Aralık tarihinden bu yana haber alamıyoruz. 12 Aralık tarihinde kayıp başvurusunda bulunduk ancak bir sonuç alamadık. Kendisinin boynunun sağ tarafında 'freeman' yazılı bir dövme bulunuyor. Yeğenimin hayatından endişe ediyoruz. Yerini bilen, kendisini tanıyan ve gören varsa 0538 634 40 40 nolu telefondan bize ulaşsınlar" diye konuştu.