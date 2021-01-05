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10 yıl 10 ay ile aranıyordu... Operasyonla yakalandı

İşlemiş olduğu kasten öldürme ve nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan ve  hakkında yakalama kararı çıkartılan E.H (34), Körfez İlçesinde yakalandı.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 5.1.2021 15:09 ABONE OL
10 yıl 10 ay ile aranıyordu... Operasyonla yakalandı

İşlemiş olduğu kasten öldürme ve nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından, bir süre tutuklu yargılandıktan sonra, tutuksuz yargılanmasına kara verilen E.H(34), rgılandığı mahkeme tarafından 10 yıl 10 ay hapis cezası çarptırıldı.

Bu cezası üst mahkeme tarafından onanan E.H hakkında çıkan yakalama kararı üzerine Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü çalışma başlattı. Aranan hükümlünün Körfez İlçesinde olduğunu belirleyen ekipler, sabah saatlerinde düzenledikleri operasyon ile E.H'yi yakaladı. Adli mercilere sevk edilen E.H tutuklanarak cezaevine kondu.

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10 yıl 10 ay ile aranıyordu... Operasyonla yakalandı
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