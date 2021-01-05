Hemşire maaşı ne kadar oldu? Ocak zammı ile 2021 Hemşire maaşları ne kadar, kaç TL oldu?

Hemşire maaşları, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verileri ile belli oldu. Yeni yılın ilk günleri itibariyle sağlık sektöründe çalışan hemşirelerin alacağı zam oranları merak edildi. Enflasyonda yüzde 1.25 oranda bir artış sağlandığı ifade edilirken devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak tarihi itibari ile alacakları biliniyor. Peki Hemşire maaşı 2021 ne kadar oldu? Ocak zammı ile hemşire maaşları ne kadar, kaç TL oldu?

HEMŞİRE MAAŞLARI NE KADAR OLDU? 2021

Aralık ayı enflasyon oranlarının ardından hemşire maaşları merak edildi. TÜİK verilerine göre, enflasyon oranı yıllık %14.60, aylık %1.25 olarak gerçekleşti. Derece ve kademe değiştikçe alacakları maaş da farklılık gösterirken 2021 yılında 5/1 hemşire maaşı 5.465 liradan 5.868 liraya yükseldi.