48 kişilik çeteden 1,8 milyonluk dolandırıcılık: Paralar ayakkabıdan çıktı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonda kendilerini savcı, hakim, polis ve asker gibi tanıtıp, bağlantı kurdukları kişileri terör örgütleri FETÖ/PDY, PKK ve DEAŞ ile korkutup, onları gizli bir operasyon yürüttükleri yalanına inandırarak, para ve altınlarını alan İbrahim Kasır ve Cuma Aslan liderliğindeki bir çeteyi 6 ay boyunca adım adım takip etti.

33 KİŞİ TUTUKLANDI

Polis zanlıların rehberdeki "Ayşe, Fatma, Emine, Mehmet, Mustafa, Ramazan, Ali, Hüseyin, Ahmet" gibi yaşlı olma olasılığı daha fazla olan şahısları aradığını belirledi. Çetenin bu yöntemle 6 ay içerisinde 12 ilde 25 kişiyi bir milyon 814 bin lira dolandırmak isterken, yapılan teknik takipte de 15 kişinin hesabına bloke konulup, 900 bin lirası kurtarıldı. Operasyonda 48 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 33 kişi tutuklandı.

AYAKKABISINDA ÇIKTI

Bu arada soruşturmada çarpıcı detaylara da ulaşıldı. Mersin'de bir vatandaşı ağına düşüren çetenin, 30 bin lira ve 11 adet çeyrek altını alıp kaçtı. Polis tarafından takip edilen zanlılar otoyolda durduruldu. Polis, araçta yaptığı aramada para ve altınları bulamadı. Üst araması yapılan zanlılardan Yusuf Peksarı'nın sakladığı para ile altınları ayakkabısından çıktı.

KUYUMCUDA PAYLAŞTILAR

Polis, 2 Eylül 2020 tarihindeki teknik takipte; Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşlı bir kadını ağına düşüren çetenin, 3 altın bileziğini kendilerini polis gibi tanıtan Cengizhan Akkaya ve Burak Toka adlı çete üyelerine vermesini sağladığını belirledi. Her iki şüpheliyi adım adım takip eden ekipler, yaşlı kadından aldıkları altını bir kuyumcuda bozdurup, dışarı çıktığı esnada da onları kıskıvrak yakaladı.