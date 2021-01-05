Aileler sopa ve copla birbirlerine girdi: 5 yaralı

Olay, Şehit Vedat Kocadallı Mahallesi'ndeki Kamil Kara Bulvarı üzerinde meydana geldi. Baba S.Ç.'nin, daha önce aralarında husumet bulunan oğlu D.Ç. ve S.Ç.'ye sokak ortasında sopa ile saldırdığı iddia edildi. D.Ç. ve eşi S.Ç. aldığı darbelerle başından yaralandı.

Kavgaya, S.Ç.'nin diğer oğlu A.Ç. ve kızı F.Ç. de girişince olay büyüdü. Cop ve sopaların kullanıldığı kavgada S.Ç. ile oğulları D.Ç., A.Ç., kızı F.Ç. ve gelini S.Ç. başından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldükten sonra tedavilerinin ardından gözaltına alındı. Kavga eden 5 şüpheliye ayrıca sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten toplam 15 bin 750 TL ceza kesildi.

Yaşanan anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.