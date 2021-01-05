Amasya'da genç sağlıkçı koronavirüse yenik düştü

Kovid-19 teşhisiyle Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisine başlanan Orkun Karadağ, durumunun kötüleşmesi üzerine Samsun'da özel bir hastaneye sevk edildi. Diyabet hastası olduğu öğrenilen Karadağ, bugün tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen koronavirüse yenik düşerek, hayatını kaybetti.

İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz, "Amasya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimizde sağlık çalışanı olarak görev yapan Orkun Karadağ, Covid-19 a karşı vermiş olduğu mücadeleyi kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma, Allah'tan rahmet,ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dilerim. "dedi.

Geçen ay anjiyo olduğu, kalbine stent takıldığı ve bekar olduğu öğrenilen genç sağlıkçı Karadağ, Çarşamba günü çalıştığı Amasya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde düzenlenen törenin ardından toprağa verilecek.

Geçen hafta da Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Nöroloji Uzmanı olarak görev yapan Uzm. Dr. Mustafa Yiğit, Covid-19 hastalığı sebebiyle 10 gündür tedavi görmekte olduğu yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetmişti.