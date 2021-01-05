Aranan tam 211 kişi koronaya takıldı

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden günlük olarak yapılan denetimler devam ediyor. Bu kapsamda Kocaeli genelinde Pazartesi günü yapılan uygulamalarda bin 37 iş yeri denetlenirken, 17 bin 726 kişiye kimlik kontrolü yapıldı. Yapılan denetimlerde; karantina ihlali yapan 5, maske takma kuralına uymayan 99, yasaklanan yerlerde sigara içen 20, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 87 kişi ile sosyal mesafe kuralına uymayan 6 kişiye olmak üzere toplam 217 idari para cezası uyguladı. Ayrıca yapılan kimlik kontrollerinde çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 211 kişi yakalanarak gözaltına alındı.