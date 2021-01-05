Arsa satışından aldığı 2,5 milyonu çalındı

Ankara'da arsa satışı yapan M.A satıştan aldığı 2.5 milyonu bankaya yatırmaya giderken kendisini takip eden hırsızlar tarafından soyuldu.

Olay, Ankara'nın Yenimahalle İlçesi İvedik mahallesinde yaşandı. Arsa satışı yapan M.A. satış sonrası aldığı 330 bin dolar ile 11 bin euro'yu bankaya yatırmak için otomobiliyle yola çıktı. M.A kendisini takip eden şüpheli şahıslar tarafından soyuldu. Parası çalınan M.A polis ekipleri haber verdi. Harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıları yakalamak için operasyon başlattı. Soygunun önemle araştırıldığı, zanlıların yakalanmasının an meselesi olduğu öğrenildi. M.A'nın çalınan toplam parasının 2,5 milyon olduğu öğrenildi.