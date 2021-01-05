Aşıya 3 aşamalı güvenlik testi

Çin'den getirilen Kovid-19 aşılarından alınan numunelerin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu laboratuvarlarındaki analizleri 3 aşamalı güvenlik testleriyle sürüyor. Kalite, güvenilirlik ve etkinlik testlerinden geçirilen aşıların analiz sonuçları ile Sinovac şirketinin aşı içeriğine ilişkin bildirdiği veriler karşılaştırılacak. Aşıların içeriğindeki maddelerin uygunluğu, bakteriyel bir kontaminasyonun olup olmadığına yönelik tüm değerlendirmeler yapılacak. Aşıların güvenlik testinden geçmesi ve Sağlık Bakanlığı'ndan onay almaları halinde de Türkiye'de aşılama işlemleri başlayacak. Güvenlik testlerinin sonra ermesiyle birlikte 1 milyonu aşkın sağlık çalışanının da aşılanmasının önü açılacak. Aşılama işlemleri ise 28 gün ara ile iki doz halinde uygulanacak. Dağıtım ve uygulama sonuçları anlık olarak paylaşılacak. İlk aşamada sağlık çalışanları ve huzur evlerindeki kişiler aşılanacak. Türkiye genelinde aile sağlığı merkezleri, kamu, özel ve üniversite hastanelerinde aşı yapılacak. Vatandaşlar, öncelik gruplarına göre kendilerine ayrılan aşıların yapılması için kendilerine ulaşan bildirimden sonra Merkezi Randevu Sistemi üzerinden aile hekimlerinden veya uygun bir kamu ya da özel hastaneden randevu alarak aşılarını yaptırabilecek. SABAH'a açıklama yapan Koronavirüs Toplum Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Güvenlik testi bütün dünyada uygulanan bir sistem. Değerlendirme sonrası aşılama planı devreye girecek" dedi.