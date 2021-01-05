Bakan Selçuk, şehit Eren Bülbül'ün kabrini ziyaret etti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bir dizi programlara katılmak üzere Trabzon'a geldi.Bakan Selçuk, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül'ün kabrine ziyarette bulundu.

Eren Bülbül'ün Köprüyanı Mahallesi'ndeki kabrini ziyaret eden Selçuk, şehidin annesi Ayşe Bülbül'ün evine giderek taziye dileklerinde bulundu.Kabir ziyareti sırasında Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Bakan Selçuk'un ziyaretlerinde ,Vali İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon milletvekilleri Bahar Ayvazoğlu, Adnan Günnar ve Salih Cora, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Orhan Sırma, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Hasan Dilekoğlu ve diğer ilgililer eşlik etti.