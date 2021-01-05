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Baz istasyonu hırsızları jandarmadan kaçamadı

İl Jandarma Komutanlığı Çine ilçesinde baz istasyonundan yapılan hırsızları yakalamak için soruşturma başlattı. Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından isimleri belirlenen ve gözaltına alınan K.D. ve H.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Giriş Tarihi: 5.1.2021 12:53 ABONE OL
Baz istasyonu hırsızları jandarmadan kaçamadı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Çine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Çine'deki baz istasyonunda meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Jandarma Suç Araştırma Timleri, (JASAT) tarafından kapsamlı çalışmalar sonucunda şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Hırsızlık olayının failleri oldukları tespit edilen K.D. ve H.G. isimli şüpheli şahıslar operasyonla yakalandı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli hırsızlık suçundan gönderildikleri adliyede mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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Baz istasyonu hırsızları jandarmadan kaçamadı
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