Baz istasyonu hırsızları jandarmadan kaçamadı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Çine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Çine'deki baz istasyonunda meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.
Jandarma Suç Araştırma Timleri, (JASAT) tarafından kapsamlı çalışmalar sonucunda şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Hırsızlık olayının failleri oldukları tespit edilen K.D. ve H.G. isimli şüpheli şahıslar operasyonla yakalandı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli hırsızlık suçundan gönderildikleri adliyede mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.