Bingöl’de 4 köye hibe destekli güneş enerjisi takıldı

Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Murat Nehri havzası rehabilitasyon projesi kapsamında 4 köye yüzde 80 hibe destekli güneş enerjisi paneli kurulumu yapıldı.

Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü tarafından, 'Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi' kapsamında 4 Köyde yüzde 80 hibe destekli güneş enerjisi paneli kurulumu yapıldı. Proje hakkında bilgi veren Bingöl Orman İşletme Müdürü İbrahim Börü, "Güneş enerjileri doğal enerji ile suyun ısınmasını sağlayan ormanlarımıza verilen tahribatı azaltmakta olup, yapılan çalışmalar köylerimizdeki yaşam koşullarını iyileştirmektedir" dedi.