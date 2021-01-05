Boğarak öldürdü, ‘Hatırlamıyorum’ dedi

Çorum'da tartıştığı dini nikâhlı eşi Aslıhan Dal'ı (29) boğarak öldüren Polat Hatal (31), sorgusunda, alkollü olduğu için olayı hatırlamadığını söyledi. İddiaya göre, Hatal ile Dal arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Polat Hatal, eşini boğdu. Polisi arayan Polat Hatal, eşini boğduğunu itiraf ederek, evden çıktı. İhbar üzerine adrese ekipler sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Dal, kurtarılamadı. Hatal ise polise giderek teslim oldu. Adliyeye sevk edilen şüphelinin, "13 yıllık dini nikahla evliyiz. O gece alkollüydüm. Çocuklar yan odada oyun oynuyordu. Aramızda eski mevzulardan başlayan tartışma çıktı. Sonrasını hatırlamıyorum" dediği belirtildi.