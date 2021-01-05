Bugün bakkal ve marketler saat kaça kadar açık? 5 Ocak hafta içi marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?

KOVİD-19 tedbirleri kapsamında hafta içi ve hafta sonu belirli saat aralıklarında 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi ve sonrasında ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler için, market çalışma saatleri merak konusu oluyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan son koronavirüs genelgesine göre kısıtlamanın olduğu saatlerde Cumartesi ve Pazar günleri 10.00 ve 17.00 saatleri aralığında hizmet verirken hafta içi ise yine belirlenen saate kadar açık oluyor. Peki, hafta içi marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? Bakkal ve marketler saat kaça kadar açık? İşte genelgedeki o detaylar…
HAFTA İÇİ MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?
BİM, A101, Migros, Carrefour, ŞOK, File gibi birçok market çalışma saatlerini resmi sitesi üzerinden duyururken genelgede yayımlanan detaylara göre; 10.00 ve 20.00 arasında tüm market ve bakkallar hizmet verebilecek…
MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR?
Kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, öte yandan hafta içi sabah 10.00'dan akşam 20.00'a kadar hizmet verebiliyor.
Vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.
BİM ÇALIŞMA SAATLERİ
BİM hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.
BİM hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
A101 ÇALIŞMA SAATLERİ
A101 hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.
A101 hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ
Migros hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.
Migros hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.