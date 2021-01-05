Bugün bakkal ve marketler saat kaça kadar açık? 5 Ocak hafta içi marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?

KOVİD-19 tedbirleri kapsamında hafta içi ve hafta sonu belirli saat aralıklarında 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi ve sonrasında ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler için, market çalışma saatleri merak konusu oluyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan son koronavirüs genelgesine göre kısıtlamanın olduğu saatlerde Cumartesi ve Pazar günleri 10.00 ve 17.00 saatleri aralığında hizmet verirken hafta içi ise yine belirlenen saate kadar açık oluyor. Peki, hafta içi marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? Bakkal ve marketler saat kaça kadar açık? İşte genelgedeki o detaylar…

HAFTA İÇİ MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?

BİM, A101, Migros, Carrefour, ŞOK, File gibi birçok market çalışma saatlerini resmi sitesi üzerinden duyururken genelgede yayımlanan detaylara göre; 10.00 ve 20.00 arasında tüm market ve bakkallar hizmet verebilecek…