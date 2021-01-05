Bursa’nın o ilçesinde kırsala hizmet yılı ilan edildi

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Sincansarnıç, Doğanalan ve Kazanpınar kırsal mahallelerini ziyaret ederek, burada devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Muhtarlar ve mahalle sakinleriyle görüşen Başkan Mehmet Kanar, hem kırsal mahallelerdeki sıkıntıları dinledi, hem de yapacakları çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

"2021 YILI KIRSALA HİZMET YILI OLACAK"

Gerçekleştirilen ziyaretlerin ardından kısa bir açıklama yapan Başkan Kanar, "Büyükşehir Belediyesi ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizle gece gündüz çalışıyoruz. Sincansarnıç ve çevre mahalleleri kapsayan bölgede yapımı devam eden çalışmalarımızı yerinde inceledik. Sıcak karşılamaları için muhtarımız Menderes Özen'e ve mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum. Sincansarnıç'ın ardından rotamızı Doğanalan ve Kazanpınar'a çevirdik. Vatandaşlarımızın taleplerini, çözüm önerilerini birlikte değerlendirdik.İçinde bulunduğumuz 2021 yılını kırsal mahallelere hizmet yılı olarak belirledik. İnşallah yıl sonunda kırsalda bulunan 114 mahallemizin tüm sıkıntılarını gidermiş olacağız" dedi.