Çaldıkları motosikletle önce hırsızlık sonra kaza yaptılar

Manavgat'ın Barbaros Bulvarı'nda 2 Ocak günü Mustafa Arıcan'ın kullandığı 07 AGB 427 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen plakasız motosikletle çarpıştı. Kazanın ardından motosiklette bulunan sürücü ve 1'i kadın 2 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Şüpheliler uyarılara aldırmadan olay yerinden uzaklaştı. Kaza sebebiyle ters yönden giden kamyonet sürücüsü Mustafa Arıcan'a 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan 1336 lira ceza uygulandı.Kazadan bir süre sonra Manavgat Devlet Hastanesi'ne başvuran yaralı haldeki Turan G., görevlilere Barbaros Caddesi'nde kaza yaptığını söyledi. Polisler tarafından ifadesi alınan Turan G.'ye 'sürücü belgesiz araç kullanmak' ve 'plakasız araç kullanmak' suçlarından toplam 5 bin lira ceza verildi.Dün polis merkezine gelen bir vatandaş, sokağa çıkma yasağının olduğu 2 Ocak Cumartesi günü Yayla Mahallesi'ndeki evinin yanında park halindeki 07 LTY 63 plakalı motosikletinin çalındığını belirterek, şikayetçi oldu. Yapılan araştırma sonucunda motosikletin cumartesi sabah saatlerinde Barbaros Bulvarı'nda kaza yapan motosiklet olduğu tespit edildi. Kaza sırasında motosiklette 1'i kadın 3 kişi bulunduğunu belirleyen polis ekipleri Turan G. ve Çelik K.'yi evlerinde gözaltına aldı. Aynı motosiklette bulunan kadının ise olayla ilgisi olmadığı belirlenerek, ifadesine başvurulduktan sonra serbest bırakıldı.Polis merkezinde ifade veren Turan G. ve Çelik K., motosikleti çaldıktan sonra Yayla Mahallesi'nde park halindeki ticari bir araçtan hilti, spiral makinesi, matkap ve 100 metre uzunluğunda uzatma kablosu çaldıklarını itiraf etti.Emniyetteki işlemleri tamamlanan Turan G. ve Çelik K., sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimince 'muhafaza altına alınmış eşyadan hırsızlık' suçundan tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerden Turan G.'nin trafik kazasındaki yaralanmanın etkisiyle güçlükle yürüdüğü görüldü.Motosiklet ve diğer malzemeler sahiplerine teslim edilirken, hırsızlık olayının sokağa çıkma yasağı sırasında meydana gelmesi nedeniyle Turan G. ve Çelik K.'ye ayrı ayrı sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ve maske takmamak suçlarından 4 bin 50'şer liradan toplam 8 bin 100 lira para cezası uygulandı.