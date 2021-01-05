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’li başkanının hayali görüşmesi sosyal medyada alay konusu oldu

’nın ’li İlçesi Belediye Başkanı ’nun hayali telefon görüşmesi sosyal medyada gündem oldu. Öküzcüoğlu’nun telefonu açmadan muhtarla projeleri hakkında görüşmesi sosyal medyada alay konusu oldu

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Giriş Tarihi: 5.1.2021 19:41 Son Güncelleme: 5.1.2021 19:45 ABONE OL
CHP’li başkanının hayali görüşmesi sosyal medyada alay konusu oldu

Manisa'nın CHP'li Alaşehir İlçesi Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Bir yol hikâyesi" başlıklı bir video çekti. Yolculuk esnasında telefonu çalan Öküzcüoğlu, telefonu kulağına götürerek, "Alo, buyurun muhtarım" dediği duyuldu. Sonra ise karşısındaki muhtara projelerini anlatmaya başladı.

HAYALİ GÖRÜŞME SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDU

Ancak bu video sosyal medyaya yansıdığında ilginç bir detay dikkatlerden kaçmadı. Öküzcüoğlu'nun telefonu çaldıktan sonra telefonu açmadan bu görüştürmeyi gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Telefon görüşmesini gerçekleştirmeyen Öküzcüoğlu'nun bu videosu kısa sürede sosyal medya kullanıcıları arasında alay konusu oldu.

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CHP’li başkanının hayali görüşmesi sosyal medyada alay konusu oldu
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