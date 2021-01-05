Çocuklarının gözü önünde öldürdü

Kocaeli Kartepe İlçesi Uzunçiftlik Mahallesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, 3 çocuk sahibi olan Sevda Kösecik (33), aralarında ki şiddetli geçimsizlik nedeniyle bir süredir problemler olan eşinden 1 ay önce ayrıldı. Boşanma davası açan Sevda Kösecik, Kartepe'de ayrı bir eve taşındı. Kösecik'in çocukları ile birlikte kaldığı yeni eve sabah erken saatlerde gelen İsa Kösecik, konuşmak istedi. İkili konuşurken tartışmaya başladı. Bu esnada çocuklarda uyandı. Tartışmanın büyümesi üzerine öfkelenen İsa Kösecik (40), eline aldığı bıçak ile 3 çocuğunun gözleri önünde eşi Sevda Kösecik'ı bıçakladı.

ÇOCUKLARI HABER VERDİ

Olay sonrası İsa Kösecik olay yerinden kaçarken, çocuklar yerde kanlar içerisinde yatan anneleri için yakınlarını aradı. Çocuklardan durumu öğrenen yakınları ise hemen 112 acil yardım hattını arayarak adrese polis ve sağlık ekibi istedi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası özel bir hastaneye kaldırılan Sevda Kösecik yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ÇOCUKLAR YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

Olay yerinden kaçan İsa Kösecik'in ise yakalanması amacıyla geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Öte yandan gözlerinin önünde anneleri babaları tarafından öldürülen 3 çocuk yakınlarına teslim edildi.