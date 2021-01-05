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Belediyesi'nden önemli uyarı

Belediyesi, vatandaşları arayarak “yetim çocukları giydirmek için destek istiyoruz” yalanı ile  para toplayan şebekeye karşı vatandaşları uyardı.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 5.1.2021 21:17 ABONE OL
Darıca Belediyesi'nden önemli uyarı

Darıca Belediyesi, son günlerde kendilerini belediyede çalışıyoruz diye tanıtan ve "Yetim çocukları giydiriyoruz. Belediye Başkanımızın selamı var desteklerinizi bekliyoruz" diyerek para isteyenlere karşı vatandaşları uyardı ve dikkatli olmaya davet etti.

HİÇBİR ŞEKİLDE PARA TOPLANMIYOR

Belediyenin sosyal yardımları kendi bünyesinde yaptığının hatırlatıldığı açıklamada son günlerde şikâyetlerin arttığı ifade edilerek "Darıca Belediyesi olarak vatandaşlardan hiçbir şekilde para talebinde bulunmamaktayız. Belediyeden aradığını iddia ederek para talep eden kişilere itibar edilmemesini ve bu tür kişileri hemen güvenlik güçlerine bildirmenizi önemle rica ederiz. Bu tür ve benzer dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmalarını tavsiye ederiz" denildi.

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Darıca Belediyesi'nden önemli uyarı
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