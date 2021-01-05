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Dere kenarında cesedi bulunmuştu... Korkunç olayda tüyler ürperten şüphe!

'ta dün akşam saatlerinde Filyos Çayı kenarında bir kişinin elleri ve ayakları bağlı cansız bedeni bulunmuştu. Korkunç olayda sır perdesi henüz aralanmış değil. Cesedi bulunan kişinin kimlik tespiti için çalışmalar sürüyor. Son dakika haberine göre cesedin 4-5 günlük olduğu ve 50 yaşlarında bir erkek olduğu ve dövülerek öldürüldüğü değerlendirildi.

DHA
Giriş Tarihi: 5.1.2021 13:13 Son Güncelleme: 5.1.2021 14:15 ABONE OL
Dere kenarında cesedi bulunmuştu... Korkunç olayda tüyler ürperten şüphe!

KAN DONDURAN OLAYDA SON DAKİKA GELİŞMESİ: Çaycuma ilçesi girişinde bulunan Filyos Çayı kenarında, dün akşam balıkçılar tarafından bir kişinin çalılıklar arasında hareketsiz yattığı fark edildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. 50 yaşlarındaki erkek cesedinin, yaklaşık 4-5 günlük olduğu değerlendirildi.

DÖVÜLEREK ÖLDÜRÜLDÜĞÜ DEĞERLENDİRİLİYOR

Ceset, incelemenin ardından otopsi için ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Elleri ve ayakları bağlı olan cesedin, ilk belirlemelere göre dövülerek öldürüldüğü üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeni ise yapılan otopsi raporunda ortaya çıkacağı öğrenildi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Cumhuriyet Başsavcılığı, cansız bedenin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, il genelindeki kayıp şahıslarla ilgili inceleme yaptı. Kentte 50 yaşlarında kayıp ihbarı bulunmaması üzerine önce çevre iller ardından da Türkiye genelindeki kayıp şahıslar üzerine çalışma yapıldığı öğrenildi. Ekipler, kayıp şahısların yakınlarını ilçeye getirerek, cesedin kimliğini tespit etmeye çalışacak. Öte yandan çevredeki güvenlik ve mobese kameraları da incelemeye alınarak, şüpheli yada şüphelilerin yakalanması için çalışma sürüyor.

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Dere kenarında cesedi bulunmuştu... Korkunç olayda tüyler ürperten şüphe!
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