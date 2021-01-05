Dere kenarında cesedi bulunmuştu... Korkunç olayda tüyler ürperten şüphe!

KİMLİĞİ TESPİT EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Cumhuriyet Başsavcılığı, cansız bedenin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, il genelindeki kayıp şahıslarla ilgili inceleme yaptı. Kentte 50 yaşlarında kayıp ihbarı bulunmaması üzerine önce çevre iller ardından da Türkiye genelindeki kayıp şahıslar üzerine çalışma yapıldığı öğrenildi. Ekipler, kayıp şahısların yakınlarını ilçeye getirerek, cesedin kimliğini tespit etmeye çalışacak. Öte yandan çevredeki güvenlik ve mobese kameraları da incelemeye alınarak, şüpheli yada şüphelilerin yakalanması için çalışma sürüyor.