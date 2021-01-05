Ekmeğini taştan çıkartıyor

Mistik yapıya sahip olan kentte camiler, konaklar ve tekkelerde kullanılan kesme beyaz taşlar, yeni mimari yapıların iç, dış dekorasyonlarında ana malzeme olarak kullanılmaya devam ediyor.

Yöreye özgü 'Urfa taşı' olarak bilinen ve taş ocaklarından kaya halinde çıkarılan beyaz taşlar, usta ellerde çekiç darbeleriyle yontularak şekil alıyor.

İşlenen taşlar, sütun başlıkları, minare şerefeleri, mihrap, çeşme, geometrik örgüler, geçmeler, bitkisel benzemeler, alçak- yüksek kabartma ve hayvan figürlerinde kullanılıyor. Çekiç darbeleriyle taşa hayat veren ustalar, el hünerlerini tarihi eserlerin restorasyonlarında veya yeni mimari yapılarda sergiliyor.

Başkurt, "Bizler ekmeğimizi taştan çıkartıyoruz bu meslek bana babamdan kaldı yaklaşık 20 yıldır bu işi yapıyorum yaptığım taşları Türkiye. nin her yerine gönderiyorum taşın fiyatı 10 liradan 20 liraya kadar satıyoruz. Müşterini isteği üzerine istediği şekil de işleyebiliyoruz." diye konuştu.