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’da feci kaza: 4 ölü

VEDAT YETİK VEDAT YETİK
Giriş Tarihi: 5.1.2021 ABONE OL
Elazığ’da feci kaza: 4 ölü
Elazığ'da otomobil ile su damacanaları yüklü hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Feci kaza merkeze bağlı Kuzey Çevre Yolu Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana geldi. Ali Yiğit idaresindeki hafif ticari araç, karşı şeride geçerek Mehmet Kaya yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Araçlar hurdaya dönerken, otomobil sürücüsü Mehmet (65), eşi Makbule Kaya (68), kızları Sevgi Sesveren (32) ile hafif ticari araçta bulunan Hüseyin Yiğit (24) yaşamını yitirdi. Kazadan yaralı kurtulan Ali Yiğit (33) ile Sude Sesveren (12) hastanede tedaviye alındı.
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Elazığ’da feci kaza: 4 ölü
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