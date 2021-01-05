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2021 Ocak memur zammı ile ne kadar, kaç TL oldu? En düşük ve en yüksek polis maaşları ne kadar?

TÜİK tarafından enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte polis maaşları belli oldu. Kamuda maaşlar derece ve kademeye göre değişiklik gösteriyor. Hemen her memurun maaşı farklı yattığı bilinirken başkomiser, komiser, polis memuru olmak üzere birçok çalışan maaşlarını merak etmeye başladı. Emeklilerin zam oranlarını direkt belirleyen enflasyon, memurlar için ise fark almalarına sebep oluyor. Peki En düşük ve en yüksek ne kadar oldu? Ocak 2021 memur zammı ile polis maaşları ne kadar oldu?

Giriş Tarihi: 5.1.2021 07:08 Son Güncelleme: 5.1.2021 07:19 ABONE OL
2021 Ocak memur zammı ile Polis maaşı ne kadar, kaç TL oldu? En düşük ve en yüksek polis maaşları ne kadar?

Aralık ayı enflasyon oranlarının ardından en düşük ve en yüksek polis maaşı gündeme geldi. Milyonlarca emekli, öğretmen, polis, kaymakam, memur ve hemşire maaşları güncellenirken her memurun maaş zam oranı değişkenlik gösteriyor. Bilindiği üzere emekliler her yıl Ocak ve Temmuz ayında maaşlara zam alıyor. Memurlar geçtiğimiz Temmuz ayında yüzde 5.75 oranında zam almıştı. Peki En düşük ve en yüksek polis maaşı ne kadar oldu? Ocak 2021 memur zammı ile polis maaşları ne kadar oldu? İşte zam oranları ve tüm detaylar…

POLİS MAAŞI 2021 NE KADAR OLDU?

TÜİK Aralık ayı enflasyon oranlarını açıklamasının ardından polis maaşı merak edildi. Açıklanan enflasyon oranları memur ve emekli maaşlarını etkilerken en düşük ve en yüksek polis maaşı da gündemdeki yerini koruyor…

2021 yılında 8/1 polis memuru maaşı 6.388 liradan 6.859 liraya yükseldi.

OCAK 2021 MEMUR ZAMMI İLE EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK POLİS MAAŞLARI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 Aralık ayı enflasyonunu bugün saat 10.00'da açıkladı. Buna göre enflasyon oranı yıllık %14.60, aylık %1.25 olarak gerçekleşti. Böylece milyonlarca memur ve emekliye yılın ilk yarısında verilecek maaş zammı belli oldu.

SSK ve Bağ-Kur'luların emekli zammı 8.36 oldu. Memur ve memur emeklisi ise enflasyon farkı ile birlikte 7.36 zam alacak.

2021 yılında 8/1 polis memuru maaşı 6.388 liradan 6.859 liraya yükseldi.

MEMURA YÜZDE 7.36 ZAM!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Buna göre, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 7.36, oranında zam yapılacak.

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.

2020 OCAK AYINDA POLİS MAAŞI NE KADARDI?

8/1 derecesinde mesleğe yeni başlamış polis memuru Ocak 2020 itibariyle 5 bin 950 TL civarında maaş aldı.

6/3 derecesinde 5 yıl deneyimli polis aylığı 2020 'un ilk 6 ayında 6 bin 200 TL civarında ödenecek.

4/2 derecesinde 10 yıl deneyimli emniyet personeli aylığı 6 bin 350 TL seviyesinde olacak.

2/1 derecesinde 15 yıl deneyimli personelin maaşı 2020 6 bin 500 TL civarındadır.

1/3 derecesinde 20 yıl deneyimli polis aylığı 2020 6 bin 600 TL seviyesindedir.

1/4 derecesinde 25 yıl deneyimli polis maaşı 2020 6 bin 700 TL seviyesindedir.

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2021 Ocak memur zammı ile Polis maaşı ne kadar, kaç TL oldu? En düşük ve en yüksek polis maaşları ne kadar?
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