2021 Ocak memur zammı ile Polis maaşı ne kadar, kaç TL oldu? En düşük ve en yüksek polis maaşları ne kadar?

Aralık ayı enflasyon oranlarının ardından en düşük ve en yüksek polis maaşı gündeme geldi. Milyonlarca emekli, öğretmen, polis, kaymakam, memur ve hemşire maaşları güncellenirken her memurun maaş zam oranı değişkenlik gösteriyor. Bilindiği üzere emekliler her yıl Ocak ve Temmuz ayında maaşlara zam alıyor. Memurlar geçtiğimiz Temmuz ayında yüzde 5.75 oranında zam almıştı. Peki En düşük ve en yüksek polis maaşı ne kadar oldu? Ocak 2021 memur zammı ile polis maaşları ne kadar oldu? İşte zam oranları ve tüm detaylar…

POLİS MAAŞI 2021 NE KADAR OLDU?

TÜİK Aralık ayı enflasyon oranlarını açıklamasının ardından polis maaşı merak edildi. Açıklanan enflasyon oranları memur ve emekli maaşlarını etkilerken en düşük ve en yüksek polis maaşı da gündemdeki yerini koruyor…

2021 yılında 8/1 polis memuru maaşı 6.388 liradan 6.859 liraya yükseldi.