Erciyes'te 112 Acil Sağlık İstasyonu hizmete girdi

Erciyes Kayak Merkezine, 112 Acil Sağlık İstasyonu hizmete girdi. İstasyon, kayak sezonu boyunca meydana gelen kaza ve yaralanmalarda ilk müdahale hizmeti verecek.

112 Acil Sağlık İstasyonun açılışına katılan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli; kayak sezonu boyunca açık kalacak olan istasyonun, kayak yaparken meydana gelen yaralanmalarda hizmet vereceğini söyledi. Geçen kayak sezonunda istasyonunu 916 kişiye hizmet verdiğini belirten Ali Ramazan Benli; " Dünyaca ünlü kayak merkezlerinden birisi olan Erciyes'te, kayak sezonunun açılması ile birlikte geçen sene açtığımız sağlık merkezimizi yine aynı platformda aktifleştirmiş bulunuyoruz. 112 acil sağlık istasyonlarımızdan birisi burada doktorlu olarak bulunacak. Geçen sene yaklaşık üç buçuk ay içerisinde 916 kişi buradan hizmet aldı. Bu sene bu rakamların altında olacağını öngörüyoruz ancak önümüzdeki günlerde bir yoğunluk oluşacağını da tahmin ediyoruz. Elimizden geldiği kadar sağlık hizmetlerimizi buradan yapmaya çalışacağız" dedi.

ERCİYES'TE GÜNDE 2 BİN KİŞİ KONAKLIYOR

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı ise Erciyes Kayak Merkezi'nde günde 2 bin kişinin konakladığını belirterek;" Erciyes Uluslararası bir kayak merkezi haline geldi. Gündüz binlerce bazen on binlerce insan birikiyor. En az 2 bin insanda konaklıyor. Dolayısıyla bir yerleşim birimi, bir yaşam alanı oluştu. Burada verilen hizmetler sadece kayak merkezinin, teleferiklerin, pistlerin kalitesi ile ölçülmüyor. Aynı zamanda merkezimize gelen insanların başta sağlık olmak üzere alt yapı ve üst yapıyla alakalı bütün ihtiyaçlarının giderilmesini ihtiva ediyor. İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerimiz, Master Plan başladığından beri Erciyes'in her zaman bir numaralı destekçisi oldular. Şu anda dünyanın içerisinde bulunduğu sağlık şartları ve bu durumun getirdiği yoğunluğa rağmen, Erciyes'imizde ki bu uluslararası ortamda iyi hizmet üretilmesi adına bu senede acil müdahale birimini açtılar. Kendilerine, şehrimiz ve Erciyes'imiz adına teşekkür ediyoruz. 112 Acil ekibimiz doktorlu olarak sürekli burada olacak. Pandemi sürecinde yaşanan tüm yoğunluğa rağmen bize destek veren İl Sağlık Müdürümüze ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.