Eşi ihbar etti kısıtlamada uyuşturucuyla yakalandı

Bursa'da kısıtlamayı hiçe sayarak dışarıya çıkan Fatih K, eşinin polisi aramasıyla yakalandı. Yapılan aramalarda üzerinde uyuşturucu madde ve uyuşturucu aparatı bulunan iki kişi gözaltına alındı.

Hatice K, kısıtlamanın uygulandığı geç saatlerde dışarıya çıkmak isteyen eşi Fatih K'yı çıkmaması konusunda uyardı. Genç çift arasında kısa süreli yaşanan tartışmanın üzerine Fatih K, eşine ait otomobile binerek dışarıya çıktı. Hatice K, vakit kaybetmeden polisi arayıp otomobilin plakasını verdi. Yapılan incelemelerde otomobilin Mevlana mahallesinde bir benzin istasyonunda olduğu belirlendi.

UYUŞTURUCU VE APARAT BULUNDU

Otomobilde bulunan Fatih K ve arkadaşı Özhan U'ya kısıtlamaya uymadıkları için toplamda 9 Bin 300 TL para cezası kesildi. Otomobilde ve şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ve bunların kullanımına yarayan aparatlar bulundu. İki arkadaş polis tarafından gözaltına alındı.