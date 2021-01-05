Esra Erol’un canlı yayını ihbar kabul edildi!

DİLENCİLİK YAPIYORDU

Esra Erol'da programına yayın sırasında birçok yerden gelen ihbarlar üzerine Mina Askerova'nın 3.5 yaşındaki kızı Selin ile birlikte Esenyurt ve çevresinde dilencilik yaptığı ortaya çıktı. Esra Erol'un programı ise Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ihbar kabul edildi. Mina Askerova ve 3.5 yaşındaki Selin, cuma akşamı 22.00 sularında Ersin Kaya isimli şahsın Esenyurt'taki adresinde bulundu.

“Esra Erol’da” programı ihbar kabul edildi! Mina Askerova gözaltına alındı | Video

5 AYLIK HAMİLE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Mina Askerova çocuğun kaçırılması ve alıkonması suçundan ve dilendirmek suçundan gözaltına alındı, ifadesinin ardından Silivri-Selimpaşa Yabancılar geri gönderme merkezine sevk edildi ve Askerova'nın 5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.