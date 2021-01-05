Eyüpsultan’da bir yılda 9 yeni park hizmete girdi

Dünya genelinde yaşanan pandemi sürecinde de çalışmalara aralıksız devam eden Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Başkan Deniz Köken yönetiminde yeni nesil modern çocuk oyun grupları, dış mekan spor aletleri, oturma alanları, yürüyüş parkurları ile 7'den 70'e herkese hitap edecek yeşil alanlar oluşturdu.

2020 YILINDA 9 ADET YENİ PARK HİZMETE ALINDI

Bu kapsamda Eyüpsultan Belediyesi'nin çalışmaları ile çocukların ve yetişkinlerin, daha sağlıklı, daha rahat ortamlarda vakit geçirebilecekleri, spor yapabilecekleri 9 adet yeni park hizmete alındı. Bu parklar ile birlikte ilçede toplam park sayısı 188'e yükseldi.

12 ADET PARK REVİZE EDİLDİ

Eyüpsultan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün ilçe genelinde yaptığı yoğun çalışmalar neticesinde var olan 9 parkın; duvarları, zeminleri, yürüyüş parkurları, mobilyaları, çocuk oyun grupları ve oturma alanlarında eksik malzeme ihtiyacı karşılandı; var olan ve yıpranan malzemelerde/alanlarda ise yenileme çalışmaları gerçekleştirildi. Günlük olarak 430.15 m2 park alanı ve 92.556 m2 yeşil alanın sulama, temizlik, bakım ve onarım vb. işlemleri yapıldı.

33 BİN METREKARELİK LAVANTA BAHÇESİ

Ağaçlı Mahallesi ve Kemerburgaz mevkinde bulunan 33.000 m2' lik lavanta bahçesi hizmete alınırken, Odayeri Mahallesi'nde olan 700 m2'lik sera tamamlandı.

Yeni Yürüyüş Parkurları Yapıldı ve Revize Edildi

Parkların fonksiyonelliklerini ve işlevselliklerini arttırmak amaçlı bir Nefes Parkı'nda 200 metre uzunluğunda yürüyüş parkurunun revizesi tamamlanırken, Yeşilpınar Bölge Parkı'nda 513 metre uzunluğunda yeni bir yürüyüş parkuru daha hizmete sunuldu. Yeşilpınar Bölge Parkı'nın oyun grupları,fitness aletleri,kauçuk zeminleri tamamen yenilenirken, Gülbahar Parkı'na ise bir adet top sahası yapıldı.

Rakamlarla Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün 2020 Yılında Yaptığı Çalışmalar

Budama 2962 adet, Gübre 20850 kg, Çalıların Budanması 6500 m2 , Ot Biçimi 214.408 m2, Ağaç ve Çalı Dikimi 26381 adet, Mevsimlik Çiçek Dikimi 456.720 Adet, Hazır Rulo Çim Serimi 5975 m2, Kauçuk Zemin Yapımı 5119 m2Bordür Yapımı 1854 m, Çatılı Piknik Masası Yapımı 10 Adet

2020 Yılında Hizmete Alınan Yeni Parklar

Çırçır - 2. Türbe Sokak Parkı, Çırçır - Betül Sokak Parkı, Emniyettepe - Mehtap Caddesi Parkı, Esentepe - Erhan Sokak Parkı, Karadolap – Karadolap Kreş Bahçesi, Merkez – Kaşgari Camii Parkı, Rami Yeni – İmam Rüstem Sokak Parkı, Sakarya – Atik Sokak Parkı, Yeşilpınar – Mustafa Parlakkılıç Mesire Alanı