Gazetecilerin hocası Kayıhan Güven vefat etti

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) İletişim Fakültesi öğretim görevlisi Kayıhan Güven, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Görevlisi, İstanbul Aydın Haber Ajansı (İAHA) Kurucu Genel Yayın Koordinatörü Öğr. Gör. Kayıhan Güven, (68) dün sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayata gözlerini yumdu. Birçok gazeteci ve akademisyen yetiştiren, iletişim alanında birçok uygulama alanının ve yayınının kuruluşunda görev alan Güven, 2011 yılından bu yana İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde görev yapıyordu. Marmara Üniversitesi'nde üç defa 'Yılın Hocası' ödülüne layık görülen Güven, öğrencileriyle birlikte 30'a yakın fotoğraf sergisine ve birçok kitaba imza attı. Kayıhan Güven'in cenazesi, 5 Ocak Salı günü öğle namazının ardından, ailesinin yaşadığı, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde toprağa verilecek.