Gizem’in inanılmaz değişimi

Çocukluk döneminden beri aşırı kilolarıyla ve yeme bozukluğuyla mücadele eden Gizem Kopuz (25), liseyi bitirdiğinde okul hayatına son verdi.







İnsanların kendisine sürekli olarak "Yemeyi bırak çok kilolusun" sözlerinden bıkan Kopuz, üniversiteye gitmemeyi kararlaştırdı. İstanbul'da Bilgi İşlem Uzmanı olarak çalışmaya başlayan Kopuz, kapılardan sığmaz hale gelince tüp mide ameliyatı olmaya karar verdi. Kopuz şunları söyledi: "Çevremden yazık, zavallı bakışlarına ben hep gülümseyerek tepki veriyordum. Ama kafamı yastığa koyduğumda kendimi acımasızca eleştiriyordum. Bunun bir hastalık olduğunu kabul edip tedavi olmam gerektiğini anladım. Çünkü arkadaşlarım gezmeye gittiklerinde ben kilolarımdan ötürü eşlik edemiyordum. 2 adım attığımda ya yoruluyordum ya da yemek istiyordum. Uykusuzluk ve nefes darlığı da başlayınca 'Ben ne yapıyorum' diye kendime sormaya başladım. O günden itibaren diyet ve spor denedim. Hiçbiri etkili olmadı. Op. Dr. Hüseyin Kapu ve ekibine sosyal medyadan ulaştım. Muayene oldum ve çeşitli tetkiklerden geçtikten sonra ameliyat oldum."



PİLATES VE SPOR DA YAPTIM

113 kilogramdan 57 kiloya düşen ve hayatı değişen Kopuz verdiği mücadeleyle çevresindeki 20 hastaya da örnek oldu. Kopuz "Yolda yürürken karşılaştığım arkadaşlarım beni tanıyorlar. Doktoruma teşekkür ediyorum. Hem diyetisyen hem de psikolog eşliğinde hastalarını destekliyorlar. Doktorumun yönlendirmesiyle pilates ve spora başladım. Bu sayede de vücudumda hiçbir sarkma olmadı. Çok şükür hiçbir sıkılaşma ameliyatı olmadım" dedi.



MİMAR OLMAK İSTİYOR

Kiloları yüzünden yarım bıraktığı okul hayatına geri dönmek isteyen Kopuz, "Kilolarım yüzünden üniversiteye gitmek istememiştim. Şimdi bedenen ve ruhen hazırım. Mimar olmak istiyorum. Aşırı kilolu olanlara da buradan seslenmek istiyorum. Bu bir hastalık bunu kabul edip tedavi olmalısınız. Kilo hayatınızı her türlü etkiliyor ve bu eziyeti çekmeye hiç gerek yok" dedi.