Halıları uçuran adam

Kocaeli Körfez ilçesinin, halıları ile ünlü Hereke beldesinde, 30 yıldır çalıştığı bir üretici firmada satıcılık yapan Hüseyin Alkaya, sattığı meşhur Hereke Halıları kadar, halı satarken yaptığı şov ile büyük bir ün kazandı. 3 metreye kadar halıları havalara uçuran ve defalarca döndürerek yere düz bir şekilde konduran Alkaya, "Yaptığım bu şov, kolay olduğu kadar zor bir iş. Çalışarak başkaları da yapabilir. Ama övünmek gibi olmasın, ancak bir iki tur çevirebilen var" açıklamasında bulundu.

SATIŞTA HOŞLUK VE SAMİMİYET

Doğma büyüme Herekeli olan ve gençlik yıllarında girdiği halıcılık sektöründen 30 yıldır ekmeğini kazanan Hüseyin Alkaya, "Normalde, bu işe girdiğimde, müşterilere rulo halıları düz bir şekilde açarak yere sererdik. Ancak zamanla bu işi daha etkili bir hale çevirmek istedim. Tabii bu konuda başarılı olmak zamanla oldu. Son 23 yıldır halı satışını bu şekilde yapıyorum gayet beğeniliyor. Aslında yaptığım bu işin şovudur. Halıları havada uçurmak, havada 7 veya 8 defa çevrildiğini görmek, müşterileri etkiliyor. Satışta hoşluk ve samimiyet sağlıyor" dedi.

IŞIL IŞIL OLUYOR

Pandemi nedeniyle şu aralar, çok fazla müşteri olmadığını ifade eden Alkaya, "Eskiden gelen müşteriler bu şovu videoya çekmekten de büyük keyif alıyordu. Şu sıralar müşteri pek fazla olmadığından, paslanmamak için arada bir antrenman yapıyorum. Bu iş o kadar zor değil. Birkaç tutuş tekniği ile zamanla alışılıyor. Çok eskiden ustalarda bu şekilde satış yaparmış. Bu şovu yapabilmek için, aynı zamanda halıyı hissetmek ve sevmek lazım. Bu şovda aynı zamanda halı havada dönerken, ışıklar altında bütün güzellikleri ortaya çıkıyor. İpek halılarımız, dokunurken ipler farklı boylarda kesildiği için ışığı farklı yansıtıyor. Halı havada dönerken ışıl ışıl oluyor" şeklinde konuştu.