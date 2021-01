Haliliye Belediyesinden sıcak yemek servisi

Haliliye Belediyesi, 3 çeşit sıcak yemeği, sefer taslarıyla her gün 3 bin 81 kişiye ulaştırılıyor. Sosyal belediyecilik çalışmalarıyla gönüllere dokunan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi ailelerin her an yanında oluyor. Kovid-19 pandemisinde artan sosyal yardım faaliyetleriyle ihtiyaç duydukları tüm hizmetleri ailelerin, hanelerine ulaştıran Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, bünyesinde bulunan aşevi ile de sıcak yemekler hazırlıyor.

Yemek yapamayacak durumda olduğu tespit edilen 672 hanede 3 bin 81 kişiye, aşevinde görevli aşçılar tarafından her gün 3 çeşit sıcak yemek hazırlanıyor. Ekipler tarafından özenle sefer taslarına doldurulan yemekler, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce ailelerin adreslerine kapı kapı gezilerek teslim ediliyor. Yürütülen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren aileler, kendilerine sağlanan hizmetten dolayı Haliliye Belediyesine ve Başkan Mehmet Canpolat'a teşekkür ettiklerini söylediler.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Gönül Masasına yapılan başvuruların oluşturulan inceleme komisyonunca değerlendirildiği ve başvurusu uygun görülen ailelere evlerinde sıcak yemek ikramında bulunulduğu kaydedildi.