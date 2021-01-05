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’da 4 ilçede , 36 gözaltı

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Esenyurt, Büyükçekmece, Avcılar ve Beylikdüzü’nde yaptığı operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Giriş Tarihi: 5.1.2021 09:19 ABONE OL
İstanbul’da 4 ilçede uyuşturucu operasyonu, 36 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Esenyurt, Büyükçekmece, Avcılar ve Beylikdüzü'nde yaptığı operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uzun süren teknik ve fiziki takibinin ardından uyuşturucusu satıcılığı yaptıkları belirlenen şüphelilere karşı harekete geçildi. Sabah saatlerinde Büyükçekmece, Beyllikdüzü, Esenyurt ve Avcılar'da 38 adrese baskın yapan polis ekipleri, 36 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyona özel harekat timleri de destek verdi. Şüphelilerin adreslerinde arama yapan polis ekipleri, uyuşturucu madde ele geçirdi.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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İstanbul’da 4 ilçede uyuşturucu operasyonu, 36 gözaltı
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