İstanbulkart HES kodu tanımlama ve eşleştirme ekranı! İstanbulkart HES kodu nasıl yüklenir?

HES kodu ayrıca SMS yöntemiyle de alınabiliyor. Kısa mesaj ile HES kodu almak için, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla, T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılacak ve 2023'e SMS olarak atılabilir. Paylaşım süresinin belirtilmemesi halinde kodun süresi 1 yıl ile sınırlandırılacak. (Kısa mesaj örneği: HES 1234567890 1234 15. Bu şekilde mesaj atıldığında kod 15 gün geçerli)

HES koduna e-Devlet uygulaması üzerinden de ulaşmak mümkün. e-Devlet uygulaması üzerinden Sağlık Bakanlığının HES Kodu Üretme ve Listeleme sekmesine giriş yapılarak HES Koduna ait üretme, silme, sorgulama ve detaylarını görüntüleme işlemleri yapılabiliyor.