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Valisi: İyi durumdayız demeye korkuyoruz

Son günlerde alınan tedbirlerle korona vaka sayılarında ciddi azalış gözlemlenmeye başlandı. Pandemi ilan edildiğinden beri yüksek vaka sayıları ile zaman zaman gündeme gelen ’da ise durum stabile döndü. Vali ise ‘İyi durumda demeye korkuyoruz’ diyerek tedbirlere devam edilmesi gerektiğini söyledi.

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Giriş Tarihi: 5.1.2021 14:41 ABONE OL
Erzurum Valisi: İyi durumdayız demeye korkuyoruz

Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum'da öğrencilere dağıtılacak 600 tabletin protokol imzalama töreninde il genelindeki Covid-19 vaka durumu hakkında açıklama yaptı.

Vali Memiş, "İl genelinde günlük vaka sayısında düşüş var" dedi. Erzurum Valiliğinde, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ve T3 Vakfı işbirliğiyle Erzurum'da dağıtılacak 600 tabletin protokol imza töreni gerçekleşti. Erzurum Valisi Okay Memiş, toplantıda 80 saatlik kısıtlamanın ardında il genelindeki korona virüs vaka durumu hakkında açıklama yaptı. "İyi durumdayız derken korkuyoruz insanlar bu sefer tedbirleri gevşetiyor" açıklamasında bulundu.

Vali Memiş, "En son yapılan karantina ve tedbirden dolayı ülkemizde olduğu gibi ilimizde de çok iyileşme olduğunu gözlemlemekteyiz. İyi durumdayız. İyi durumdayız derken açıkçası korkuyoruz. İnsanlar bu sefer tedbirleri gevşetiyor. Ama yatak hasta sayımızda, günlük vaka sayılarında alınan tedbirlerin neticelerini olumlu yönde gördüğümüzü ifade edebilirim" şeklinde konuştu.

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Erzurum Valisi: İyi durumdayız demeye korkuyoruz
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