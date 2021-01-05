Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri İzmir’de 60 kişiye mutasyon karantinası

’de 60 kişiye mutasyon karantinası

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
TUNA ÇAM TUNA ÇAM
MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Giriş Tarihi: 5.1.2021 ABONE OL
İzmir’de 60 kişiye mutasyon karantinası
İzmir Valiliği'nin iki gün önce duyurduğu karar uyarınca son 10 gün içinde İngiltere'den İzmir'e gelen ve koronavirüs testleri pozitif çıkan 60 kişi mutasyon şüphesiyle karantinaya alındı. Kredi ve Yurtlar Kurumu Buca ve Gazi Ayşe Hatun Yurdu'nda 14 gün boyunca karantina için kullanılacak.
EDREMİT'TE NÖBET: Balıkesir Edremit'te İngiltere'den gelen ve mutasyonlu koronavirüs taşıdığı belirlenen kişi yurtta karantinaya alınırken, Kızılkeçili mahallesinde, hastayla temaslı olan 3 kişinin evinin önünde jandarma 3 gündür karantina nöbeti tutuyor.
GAZİANTEP'TE ALARM: İngiltere'den Gaziantep'e gelen iki kişi hastanede, sayıları açıklanmayan yabancı uyruklu kişiler de otelde karantinada tutuluyor.
ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir’de 60 kişiye mutasyon karantinası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA