İzmir’de 60 kişiye mutasyon karantinası

İzmir Valiliği'nin iki gün önce duyurduğu karar uyarınca son 10 gün içinde İngiltere'den İzmir'e gelen ve koronavirüs testleri pozitif çıkan 60 kişi mutasyon şüphesiyle karantinaya alındı. Kredi ve Yurtlar Kurumu Buca ve Gazi Ayşe Hatun Yurdu'nda 14 gün boyunca karantina için kullanılacak.Balıkesir Edremit'te İngiltere'den gelen ve mutasyonlu koronavirüs taşıdığı belirlenen kişi yurtta karantinaya alınırken, Kızılkeçili mahallesinde, hastayla temaslı olan 3 kişinin evinin önünde jandarma 3 gündür karantina nöbeti tutuyor.İngiltere'den Gaziantep'e gelen iki kişi hastanede, sayıları açıklanmayan yabancı uyruklu kişiler de otelde karantinada tutuluyor.