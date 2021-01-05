Kaybettiklerimiz...

2014'te kaybettiğimiz klarnet sanatçısı Selim Sesler'in eşi Nuran Sesler (61) koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.Sesler'in cenazesi Edirne Keşan'da toprağa verildi.İzmir'de tıbbi onkoloji uzmanı Prof. Dr. Ahmet Uğur Yılmaz virüsü yendi ancak çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Yılmaz için meslektaşları tören yaptı.Tekirdağ'da eczacı Halit Usluer (68) koronavirüse yenildi.Denizli'de koronavirüsten hayatını kaybeden Türk Sağlık-Sen Denizli Şube Başkanı ve Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Rayif Kurşunoğlu'nun cenazesi toprağa verildi.