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Kayınvalidesini elektroşok silahıyla bayılttı

Öfkeli damat ayrı yaşadığı eşinin evine zorla girerek kayınvalidesini elektroşok tabancasıyla bayılttı. Talihsiz kadın, şikâyetçi oldu

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Giriş Tarihi: 5.1.2021 ABONE OL
Kayınvalidesini elektroşok silahıyla bayılttı

İstanbul'da, 39 yaşındaki M.Ş. ile 35 yaşındaki A.Ş. evliydi. İkili arasında yıllardır süregelen evlilikte tartışmalar yaşanıyordu. Boşanmaya karar veren ve aynı binanın farklı katlarında ikamet eden çift, karşılaştıklarında tartışmaya başlıyordu. Geçen ay genç adam eşiyle yeniden karşılaşmış ve taraflar arasında tartışma çıkmıştı. İddiaya göre; annesinin evine sığınan kadın, kocası tarafından kovalandı. Kayınvalidesinin kapısına dayanan M.Ş. iddiaya göre eline aldığı elektroşok tabancasıyla eve girmeye çalıştı. Bu sırada kayınvalide H.K., kapıyı kapatmak istese de başarılı olamadı.

7 YIL HAPSİ İSTENDİ
Eve izinsiz giren damat, elinde bulundurduğu elektroşok tabancasıyla kayınvalidesini bayılttı. Aldığı darbeyle kendinden geçen kadın hastanede gözlerini açtı. H.K. şikâyetçi olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Damat hakkında 7 yıla kadar hapsi istendi.

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Kayınvalidesini elektroşok silahıyla bayılttı
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