Kayseri'ye toplu ulaşım dostu katlı kavşak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı ile Aşık Veysel Bulvarı'nın kesiştiği noktada başlatılan ve Talas Anayurt Raylı Sistem Hattı'nın devreye girmesiyle çok daha büyük önem kazanacak toplu ulaşım dostu katlı kavşakta çalışmaları yerinde inceledi.

Tamamlandığında hem raylı sistem hatları hem de kara taşıtları açısından trafiği büyük ölçüde rahatlatması planlanan 30 milyon 548 bin TL'ye mal olacak katlı kavşakta 2 adet U tipi alt geçit yapılacağını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, katlı kavşağın tamamlanması sonrası konforlu ve rahat bir ulaşım sağlanacağını söyledi.

YAKLAŞIK 7 AYDA TAMAMLANACAK

Katlı kavşağın yaklaşık 7 ayda tamamlanacağını ifade eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; "Toplu ulaşım dostu kavşak düzenleme çalışması yapıyoruz. 30 Aralık'ta ihalesini yaptığımız Talas'ımızdan gelecek tramvay hattı, üniversitemizden gelen tramvay hattı ile buluştuğu noktada, aynı zamanda Aşık Veysel Bulvarı ile Hulusi Akar Bulvarı'nın kesiştiği noktanın çakışmaması için gerekli düzenlemeler yapılıyor. Yaklaşık 7 aylık bir süreç içerisinde inşallah hizmet ortaya çıkmış olacak." dedi.