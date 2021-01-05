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‘Kitap okumak sizden, Hediyeniz bizden’ projesi

’nın ilçesine bağlı Beğdeş kırsal ilk ve ortaokul idaresi uzaktan eğitimde en çok kitap okuyan ve özetini çıkaran öğrencilere gram altın hediye edecek.

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
Giriş Tarihi: 5.1.2021 12:15 ABONE OL
‘Kitap okumak sizden, Hediyeniz bizden’ projesi

Şanlıurfa'nın ilçelerinden Siverek Beğdeş ilk ve Ortaokulu idare ve öğretmenleri, Koronavirüs salgınından dolayı uzaktan eğitimle evlerinde çalışan okullarından uzak kalan öğrencilerin eğitimlerinden uzak kalmamaları ve okuma alışkanlıklarını unutmamaları amacıyla, 'Kitap okumak sizden, Hediyeniz bizden' projesi başlattı.

Proje kapsamında aylık en çok kitap okuyan ilk ve ortaokul öğrencilerine, zekâ oyunları, spor malzemesi çeşitli oyuncaklar, kitap okuma belgesi ve kitap okuma etkinliğinde çekilen fotoğraf çerçeveletip ev ziyaretinde armağan edilecek.

Proje kapsamında yılsonunda en çok kitap okuyup özetini yazılı ve sözlü sunan öğrenciye ise gram altın hediye edilecek.

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‘Kitap okumak sizden, Hediyeniz bizden’ projesi
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