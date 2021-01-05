Kızıltepe'de, “Mutlu Kadınlar, Mutlu Aileler” projesi hayata geçirildi

Kızıltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Kızıltepe Üreten Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi " Mutlu Kadınlar, Mutlu Aileler" Projesi kapsamında engelli ve eşini kaybeden Kızıltepeli kadınlar evlerinde ziyaret edilerek hazırlanan özel hediyeler kendileri verildi.

"Mutlu Kadınlar, Mutlu Aileler Projesi" ile yola çıkan Kızıltepe Belediyesi ve Kızıltepe Üreten Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, kadınlara özel birbirinden güzel ürünlerin içerdiği bir hediye paketi oluşturdu.

Hediye paketleri, Kızıltepe Üreten Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Kaymakam/Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam'ın Eşi Dilek Çam ve belediye ekipleri tarafından engelli ve eşini kaybeden kadınlar evlerinde sürpriz ziyaretler yapılarak verildi.

Hediyeleri alan kadınlar kendilerini düşünüp hediye paketi oluşturan Çam'a teşekkürlerini iletti. İlk defa düşünülüp böyle bir hediye aldıklarını söyleyen kadınların çok mutlu olduklarını ifade ettiler. Kadın nazlıdır, kadın saklıdır, kadın ulaşılması zor olandır. Kadın gizlidir, kadın beklenendir ve bütün kadınlar bu yüzden özeldir diyen Bayan Çam: "Siz değerli özel kadınlarımızın güzelliğine güzellik katmak için "Mutlu Kadınlar, Mutlu Aileler Projesi" kapsamında sizlere birbirinden güzel yeni yıl hediyeleri hazırladık. Yeni yılda sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yıl geçirmenizi temenni ediyorum" dedi.