Kocaeliler 1 yılda 12 milyon 275 bin dakika pedal çevirdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 2014 yılında faaliyete geçirdiği Kocaeli Akıllı Bisiklet Sistemi "KOBİS" projesi 12 ilçede hizmet veriyor. 2020 yılında 3 yeni istasyon kurulan KOBİS, 1 yılda 12 Milyon 175 bin 497 dakika kiralandı.Kent içi erişimi kolaylaştırmak, toplu taşıma sistemlerini besleyici nitelikte ara imkânlar oluşturmak, çevresel ve sürdürülebilir bir ulaşım aracının kullanılmasını özendirmek için kurulan Kocaeli Akıllı Bisiklet Sistemi "KOBİS" 2014 yılında hizmete başladı. 6 yıldır kullanılan KOBİS, pandemi sürecinde de vatandaşların tercih ettiği ulaşım aracı oldu. KOBİS, 2020 yılında da büyümesini sürdürdü.

74 İSTASYON, 158 BİN ÜYE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nca hizmet veren KOBİS için 2020 yılında Gölcük İlçesi Halıdere, Ulaşlı ve İzmit ilçesi Şirintepe Mahallesine 3 yeni istasyon kuruldu. Pandemi süreci nedeniyle toplu taşıma araçlarının yerine tercih edilen, 74 İstasyona ulaşan KOBİS, 864 akıllı park ünitesi ve 520 akıllı bisiklet ile hizmet veriyor.2020 yılı verilerine göre KOBİS istasyonlarından 181 bin 636 bisiklet kiralaması yapıldı. Bu kiralamalar ile vatandaşlar 12 milyon 275 bin 497 dakika bisiklet kullanımı gerçekleştirdi. KOBİS ailesine 2020 yılında 35 bin 299 kişi eklendi. Bu rakamlar ile birlikte KOBİS üye sayısı 158 bine ulaştı.