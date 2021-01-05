Kocaeli’nin 1 yılda 2 bin 640 narkotik operasyonu

Kocaeli Valiliği tarafından 2020 yılında uyuşturucu ile mücadele kapsamında Kocaeli İl Emniyet ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonlara ait rakamlar açıklandı. Yapılan açıklamaya göre Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 2020 yılından 2 bin 470 operasyon yapıldı. Bu operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 4 bin 93 kişiden 3 bin 222'si hakkında işlem yapılarak serbest kaldı. Adliyeye sevk ediken 701 kişi tutuklandı. 170 kişi ise adli kontrol kararı ile serbest kaldı. Öte yandan gerçekleştirilen operasyonlarda 895 kilo 561 gram eroin,

537 kilo167 gram esrar, 2 kilo 623 gram skunk, 128 gram kokain, 4 kilo 884 gram metamfetamin, 15 kilo 410 gram bonzai, 128 bin 638 adet ecstasy, bin 880 ad sentetik ecza, 24 bin 37 adet captagon,755 kök Hint keneviri ele geçirildiği belirtildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığının, 2020 yılında yapmış olduğu 170 operasyon ve çalışmada, 235 kişi hakkında işlem yapıldı. Bu kişilerden 145'i haklarında yapılan işlemler sonrası tutuksuz yargılama kararı ile serbest kaldı. Adliyeye sevk edilen 18 kişi tutuklanırken, 66 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Düzenlenen operasyonlarda ise 6 gram eroin, 144 kilo 463 gram esrar, 149 kök skunk bitkisi, 8 gram kokain, 1 kilo 860 gram metamfetamin, 2 kilo 532 gram bonzai, 3 bin 382 ecstasy, 635 sentetik ecza, 12 bin 747 kök hin keneviri ve 198 kök haşhaş ele geçirildiği belirtildi.

ELE GEÇİRİLENLER

Ayrıca Emniyet ve Jandarmanın 2020 yılı içerisinde düzenlediği operasyonlarda, 11 tüfek, 78 tabanca, bin 395 fişek, 94 hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 323 bin 179 Türk lirası ile 21 bin 50 euro ile 700 dolar para ele geçirildi.