Kocasinan'da 2020'de 533 iş yeri açıldı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2020 yılında 533 iş yeri açma ruhsatı verildiğini ve 32 bine yakın iş yerine denetim gerçekleştirildiğini söyledi.

Kocasinan İlçesi'nde 2020 yılında 533 yeni işletmenin açıldığını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, açılan işyerleri ile birlikte istihdamında arttığını söyledi. Kocasinan Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün geçen yıl verdiği ruhsat sayısının sevindirici olduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar; "6 yılda ilçemizde 3 bin 352 iş yeri açıldı. 2020 yılında Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, ilgili mevzuatlar kapsamında bin 604 işyerini, Zabıta Müdürlüğü ise pazar yerleri de dahil 30 bin 371 iş yeri olmak üzere toplam 31 bin 975 iş yerinde denetim gerçekleştirdi. Bu vesileyle şehrimizin ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlayacak olan yeni işyerlerin hayırlı olmasını diler, bol ve bereketli kazançlar temenni ederim" diye konuştu.