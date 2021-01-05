Kömür yüklü TIR seyir halinde alev aldı

Alınan bilgilere göre, Nusaybin-Kızıltepe ilçeleri arasındaki İpekyolu üzeri 20. kilometrede sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen kömür yüklü TIR seyir halindeyken alev aldı. TIR'ın arka tekerlerinde başlayan yangın kömürün de etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangını fark eden sürücü TIR'ı yoldan çıkararak sağ tarafta durdurdu.

Yangın nedeniyle karayolunun bir bölümü trafiğe kapanırken Kızıltepe İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın söndürme çalışmaları sırasında TIR'da meydana gelen patlama amatör kameraya yansıdı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle TIR'daki yangın güçlükle kontrol altına alınırken yol tekrar ulaşıma açıldı.

Jandarma ekipleri soruşturma başlattı.