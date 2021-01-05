Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kömür yüklü TIR seyir halinde alev aldı

Kömür yüklü TIR seyir halinde alev aldı

’in Nusaybin – arasındaki İpekyolu'nda kömür yüklü TIR seyir halindeyken alev aldı. Yangın söndürme çalışmaları sırasında TIR'da meydana gelen patlama amatör kameraya yansıdı.

Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ
Giriş Tarihi: 5.1.2021 19:31 ABONE OL
Kömür yüklü TIR seyir halinde alev aldı

Alınan bilgilere göre, Nusaybin-Kızıltepe ilçeleri arasındaki İpekyolu üzeri 20. kilometrede sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen kömür yüklü TIR seyir halindeyken alev aldı. TIR'ın arka tekerlerinde başlayan yangın kömürün de etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangını fark eden sürücü TIR'ı yoldan çıkararak sağ tarafta durdurdu.
Yangın nedeniyle karayolunun bir bölümü trafiğe kapanırken Kızıltepe İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın söndürme çalışmaları sırasında TIR'da meydana gelen patlama amatör kameraya yansıdı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle TIR'daki yangın güçlükle kontrol altına alınırken yol tekrar ulaşıma açıldı.
Jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kömür yüklü TIR seyir halinde alev aldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA