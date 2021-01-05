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Korkunç olay! Önce kardeşini, sonra da yengesini öldürdü

’da yaşanan korkunç olay akn dondurdu! Kumru ilçesinde bir kişi, itfaiyeci kardeşi ve yengesini tabanca ile vurarak öldürdükten sonra polise teslim oldu.

İHA
Giriş Tarihi: 5.1.2021 17:50 Son Güncelleme: 5.1.2021 18:16 ABONE OL
Korkunç olay! Önce kardeşini, sonra da yengesini öldürdü

Olay, ilçeye bağlı Demircili Mahallesi'nde bir evin bahçesinde meydana geldi.

Korkunç olay! Önce kardeşini, sonra da yengesini öldürdü | Video

Edinilen bilgilere göre, uzun süredir aralarında husumet olan Erdal ve Erhan B. kardeşler arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi ile Erhan B., itfaiye eri olan kardeşi Erdal B.'yi ve yengesi Emine B.'yi tabanca ile vurdu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ile polis ekipleri intikal etti. 112 ekipleri, yaptıkları incelemede şahısların olay yerinde hayatlarını kaybettiğini belirledi. Erhan B. ise polis ekiplerine teslim oldu. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Korkunç olay! Önce kardeşini, sonra da yengesini öldürdü
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