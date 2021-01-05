Kuraklığın resmi!

Güneydoğu'nun 'Uludağ'ı olarak bilinen Şanlıurfa ve Diyarbakır arasındaki Karacadağ kayak merkezi son yağışların ardından istenen kar seviyesine ulaşmadı.

Bölgenin tek kayak merkezi olan 1919 rakımlı Karacadağ Kayak merkezi ilk defa kuraklık yaşıyor, Hiçbir şekilde kar tutmadığı için kayak merkezi kapalı bir şekilde kar yağışını bekliyor. Geçen yıla kıyasla kar seviyesini hiç görmediklerini belirten Kayak merkezi yetkilisi Orhan Atilla şunları söyledi. ''Kayak merkezimizde yaklaşık 1 aydır kar yağışında gecikme yaşanıyor geçen yıl bir ay öncesinde kayak merkezini hizmete açmıştık, ama bu yıl özellikle yaşanan kuraklıktan dolayı kar seviyesini göremedik. Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu kısıtlamaları da yaşanınca kayak merkezimiz zor günler geçiriyor, temennimiz kısa süre içerisinde kar yağışı gelir kayak merkezimizi de tedbirler alarak vatandaşımızın hizmetine sunarız" dedi.

İLK KEZ BÖYLE BİR DURUMLA KARŞI KARŞIYAYIZ

Karacadağ kayak merkezinde ilk defa böyle bir kuraklık yaşandığını söyleyen Atilla "Yıllardır kayak merkezimiz yoğun kar yağışından dolayı birçok kez yollar kapanır insanlarımız bazen de mahsur kalırlardı. Ama bu yıl kuraklık nedeniyle kar yüzü görmedik. Yılardır buranın işletmeciliğini yapıyoruz ilk defa böyle bir durumla karşı karşıya kaldık, İnşallah kısa süre içerisinde kar yağışı başlar kar olmadı mı insanların etkilendiği gibi hayvanlar ve Doğa'da etkilenecek gibi görünüyor" diye konuştu.

GEÇEN YIL 50 SANTİM KAR VARDI

Geçen yıl bu aylarda 50 santim kar olduğunu belirten Orhan Atilla, "Kayak merkezimizde geçen yıl 2 Aralık'ta kayak merkezimizi kayak severlerin hizmetine açmıştık, bu yıl yaklaşık bir ay geçmesine rağmen kar yağışı olmadı. Kayak pistimizde topraktan başka bir şey bulunmuyor" ifadelerini kullandı.