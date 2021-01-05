Kur’an-ı Kerim’e çirkin saldırı

Batman merkeze bağlı Demir Köy karşısında bulunan Batman-Diyarbakır köprüsü yakınlarında, balık avlamaya giden vatandaşlar, yangını fark etti. Yangın bölgesine giden vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim başta olmak üzere; yüzlerce dini kitabın yakıldığını gördü. Kendi imkânlarıyla birkaç kitabı kurtarabildiklerini belirten duyarlı vatandaşlardan Murat Yasak, olayın şokunu uzun süre üzerlerinden atamadıklarını söyledi. Yangın bölgesine gittiklerinde kitapların yüzde 90'nının küle döndüğünü belirten Yasak, bu eylemde bulunanların vicdanlarını sorgulaması gerektiğini ifade etti.

"HALİL İBRAHİM CAMİ YAZIYORDU"

Yine olaya şahit olan duyarlı vatandaşlar; "2021 yılının başında böyle bir olaya şahit olmak bizleri son derece üzmüştür. Bunu yapan veya yaptıranlar mutlaka hak ettiği cezaya çarptırılmalıdır. Bu kitapların bilinçli bir şekilde yakıldığını düşünüyoruz. Kurtardığımız bazı kitapların üzerinde İbrahim Halil Cami yazıyordu. Sayın Valimiz Hulusi Şahin'den, İl Emniyet Müdürümüz Sayın Köroğlu Kıraç'tan, İl Müftümüz Turgut Erhan'dan ve yetkili birimlerden doyurucu ve anlamlı bir açıklama bekliyoruz." diye konuştu.

Olayı duyan vatandaşlardan bazılarının gözyaşlarına hakim olamadığı da gözlemlendi.