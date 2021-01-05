Malatya'da korkunç kaza! Dedesinin bir anlık hatası öldürdü

Kaza, Darende ilçesine bağlı Heyiketeği Mahallesi'nde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre, evinin önünden bulunan 44 HP 126 plakalı kamyonet ile geri manevra yapan Süleyman Ç. bu sırada aracın arkasında duran torunu Hüseyin Ç.'yi (3) fark etmeyerek çarptı. Kazada küçük çocuk ağır yaralandı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan talihsiz çocuk Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Hüseyin Ç. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.